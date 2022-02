Reati ambientali, sequestrata una discarica abusiva e denunciato un responsabile

L’area è soggetta inoltre a vincolo paesaggistico. L’operazione dei militari del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli in territorio di Mafalda

MAFALDA. Scoperti a Mafalda una discarica abusiva di 55mila metri quadrati e un capannone di circa 16mila metri con tetto in eternit.

In azione i militari del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli impegnati in attività a contrasto dei reati ambientali.

Sulla superficie in questione sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere, particolarmente dannosi per l’ambiente e pericolosi per la salute quali: detriti provenienti da opere di demolizione, rottami di diversa natura, contenitori di solventi e vernici, penumatici.

È stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria l’amministratore unico della società proprietaria del sito, che dovrà rispondere di reati ambientali e illecito smaltimento di rifiuti.

L’area sottoposta a sequestro, peraltro, è ubicata in un sito di importanza comunitaria (S.I.C.) ed è soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali.

L’operazione si è svolta con la collaborazione del personale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Molise (Arpa) e dell’Ufficio Tecnico Comunale.

