Vandalismi in via Chiarizia, la telecamera c’è ma ‘guarda’ dietro

Nel giro di tre giorni spaccata una fioriera in pietra e spezzata la tastiera della chitarra alla statua di Fred Bongusto. E poi bottiglie di vetro rotte continuamente sulla scalinata. Disagio adolescenziale in aumento, residenti preoccupati. In città 136 videocamere: “Ma non tutti gli angoli possono essere coperti” dice l’assessore Cretella.

di Maurizio Cavaliere



Una fioriera in pietra presa di peso a fatta volare per mandarla in frantumi; poi la tastiera della chitarra della statua di Fred Bongusto spezzata senza pietà.

Sono i giorni del vandalismo, nel centro storico di Campobasso. Tutto è successo a partire dalla notte di sabato scorso. L'area è quella della scalinata di via Chiarizia, tra gli scorci più affascinanti e ricercati della città, talmente suggestiva che il Comune di Campobasso ha deciso di mettere proprio lì la statua di uno dei suoi 'ambasciatori' nel mondo: Fred Bongusto, nato a due passi da quel simbolo.

Quella che pareva essere un'ottima idea per abbellire il centro storico, nel momento in cui la popolarità planetaria del Molise cominciava finalmente a lievitare, si è purtroppo trasformata nell'incubo di tanti residenti. A parte i turisti, infatti, l'area attira gruppi di giovani, la maggior parte dei quai bravi ragazzi, alcuni invece scarsamente dotati di senso civico e di appartenenza, per dirla con franchezza: vandali di ultima generazione.

Così, dalla fioriera sotto la chiesa di San Leonardo, distrutta di notte, alla crepa nella tastiera della statua di Bongusto, sono passati pochi giorni. E i residenti dell'area parlano pure di traffici sospetti, di rumori e di bottiglie spaccate contro la stessa statua e sulla scalinata. La distanza tra gesti sporadici a vandalismo seriale e paura si è pericolosamente assottigliata. Fioccano le segnalazioni e il rammarico, visto che c’è una telecamera che dovrebbe 'sorvegliare' l'area. Il consigliere comunale Mario Annuario, che abita in via Ziccardi, a poca distanza dal luogo delle scorribande notturne, ci spiega che: "Il circuito di videosorveglianza è attivo, ma probabilmente non funziona come dovrebbe. Presentammo un'interpellanza in merito e ci muoveremo ancora, con altre azioni, per sollecitare l'attenzione di tutti e provare a risolvere un problema che diventa sempre più grande. Sono preoccupato da amministratore e da residente. Si tratta di fenomeni da non sottovalutare, soprattutto perché segnalano il disagio sociale di tanti".

In città e dintorni sono state installate 136 telecamere, numero rilevante che dovrebbe tenere a freno le esuberanze adolescenziali, pure quelle che escono fuori di binari della legalità. Ma ci sarebbero intoppi nelle registrazioni.

Abbiamo girato la questione all'assessore comunale alla Polizia Municipale Simone Cretella. "Sembrano tante 136 telecamere, ma in realtà non sono abbastanza per supervisionare tutte le aree della città”. E qui casca l’asino, perché la telecamera posta in piazza San Leonardo, inquadra via Cannavina e non la scalinata di via Chiarizia. Dunque, anche volendo, non si potrebbero ‘incastrare’ i vandali. Le telecamere sono ancora in modalità test, e non nella piena disonibilità del Comune di Campobasso. “La qualità delle immagini non è eccellente - spiega Cretella - ma le telecamere possono registrare tutto”.

Le registrazioni restano visibili per sette giorni e potrebbero essere utilizzate nell’ipotesi di un reato: “Sono state disposte nei punti ritenuti nevralgici da chi si occupa di pubblica sicurezza - continua l’assessore - Parliamo di incidentistica, nelle vicinanze delle scuole e in altri luoghi attenzionati”. Il Comune non può dunque autonomamente ecidere di spostarne alcune e di cambiare angolazione, come nel caso di largo San Leonardo. Potrà farlo quando entrerà ‘in possesso’ delle telecamere. Sarebbero quindi le autorità preposta alla Pubblica sicurezza, con Prefettura e Questura in primis, a poter modificare eventualmente qualcosa. Quello che conta è comunque l’effetto deterrente che, purtroppo al momento, non c'è. Effetto che dovrebbe fare il paio con altre iniziative, magari efficaci campagne di formazione dei giovani e comunicazione. E' un problema sociale prima ancora che tecnologico.

