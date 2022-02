Criminalità organizzata, arriva in Molise il commissario Primavera

Sarà vicedirigente della Squadra mobile per poi passare a capo del Sisco, le Sezioni Investigative Speciali Criminalità Organizzata

CAMPOBASSO. Prenderà servizio da domani Marco Primavera, nuovo capo del Sisco Molise, le Sezioni Investigative Speciali Criminalità Organizzata di nuova istituzione. Un incarico, come riferisce ‘La Nuova Provincia’, di grande riconoscimento: il commissario è stato scelto dal Servizio centrale operativo di Roma come uno dei 26 nuovi dirigenti a capo del neonato servizio investigativo. In attesa dell’inizio attività formale delle nuove sezioni, che dovrebbe avvenire in estate, sarà subito vicedirigente della Squadra mobile di Campobasso, passaggio necessario per cominciare a conoscere la realtà criminale del Molise.

Trentasei anni di servizio, di cui 24 alla Squadra mobile di Asti e 10 alla sezione di polizia giudiziaria dell’ex tribunale di Alba, ha lavorato per molti anni sella sezione Antidroga, arrivando a dirigerla e a portare a segno molte operazioni di sequestro di droga e di cattura di latitanti, comprese una decina di missioni all’estero. Per lui anche indagini per omicidio, di criminalità organizzata e di scontri fra mafie albanesi nell’astigiano.

“Vado via con le stesse emozioni e la stessa voglia di quando sono arrivato da agente nel 1988 a 23 anni”, confida Primavera a ‘La Nuova Provincia’.

