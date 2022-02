Isernia, mancato rispetto delle misure anti-Covid: chiuse due attività commerciali

Controlli in tutto il Molise e multe salate: il bilancio del monitoraggio disposto dalle prefetture

CAMPOBASSO/ISERNIA. Mancato rispetto delle misure anti-Covid: chiusura provvisoria (misura cautelare) per due attività commerciali. Il provvedimento è scattato durante i controlli effettuati nell'ambito del monitoraggio disposto dalla prefettura di Isernia.

Forze dell'ordine al lavoro anche nel corso dell'ultima settimana. Sotto la lente sono finite 401 persone e non sono emerse irregolarità. Ispezionate anche 94 attività commerciali in provincia e in due casi – si diceva – è stata disposta la chiusura provvisoria.

Controlli a tappeto anche a Campobasso e nella sua provincia. Due persone su 6338 sottoposte a verifica sono state multate perché sprovvise di green pass.

Nel corso degli ultimi sette giorni sono state ispezionate anche 585 attività commerciali e non sono emerse irregolarità.

