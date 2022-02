Malavita sulla costa e oltre, si riunisce il Comitato per la Sicurezza

Convocata dal Prefetto di Campobasso, la riunione si terrà giovedì mattina a Termoli; lo scopo è quello di preservare l’integrità del tessuto socio-economico provinciale da pericolose infiltrazioni.

Procure che evidenziano con preoccupazione il pericolo delle infiltrazioni malavitose nel territorio regionale, undici beni immateriali confiscati alle organizzazioni mafiose, alcuni dei quali potrebbero fruire dei fondi Pnrr per la loro riqualificazione. Sono diversi i segnali raccolti in Molise dalle istituzioni preposte alla pubblica sicurezza.

Il Prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta ha convocato allo scopo una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per il giovedì 17 febbraio presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli, per svolgere una analisi congiunta sulle iniziative volte a prevenire e preservare l’integrità del tessuto socio-economico provinciale da tentativi di infiltrazione da parte di sodalizi criminali provenienti da Regioni limitrofe.

Un incontro strategico e importante cui sono stati invitati a partecipare i referenti delle Associazioni rappresentative delle principali categorie economiche del territorio provinciale. L’appuntamento è per le 10.30.

