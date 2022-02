Concorso per infermiere in Molise: 3.909 candidati per 45 posti a tempo indeterminato

L’Asrem ha pubblicato l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura pubblica

CAMPOBASSO. Concorso per assumere a tempo indeterminato 45 infermieri negli ospedali e negli ambulatori del Molise, sono 3.909 i candidati ammessi alla procedura pubblica per titoli e per esami bandita dall’Asrem, con una riserva di 13 posti per volontari e ufficiali delle forze armate e ufficiali.

Una risposta altissima quella arrivata all’Azienda sanitaria del Molise. Sono state in totale 4.015 le candidature pervenute, delle quali 106 escluse, in quanto le domande di partecipazione sono state inviate con modalità diversa da quella prevista dal bando.

L’atto del direttore generale Oreste Florenzano, corredato dell’elenco dei candidati ammessi ed esclusi, è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Asrem.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!