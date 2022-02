Bolli scaduti, tornano gli avvisi di pagamento: la denuncia del Movimento Consumatori

L’associazione si scaglia contro la Regione Molise e offre assistenza ai cittadini tramite i propri legali

CAMPOBASSO. Torna l’incubo pagamento dei bolli, specie quelli scaduti. A denunciare il caso è la sezione campobassana del Movimento Consumatori che si mette a disposizione dei cittadini che vogliano adire le vie legali.

“La Regione Molise, – afferma l’associazione – contraddicendo le precedenti deliberazioni, ha riavviato la riscossione dei bolli auto non pagati: quelli giustamente dovuti ma anche quelli andati in prescrizione. Come già nel primo round, siamo a disposizione, con i nostri legali, per assistere i cittadini che vogliono opporsi, in termini di legge, a questo pagamento non dovuto”.

L’associazione è disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, nella sede di via Garibaldi 53/A a Campobasso (0874-411086 / 347.3309498) e nella sede di Termoli-Ururi (08774-830366 / 347.4256031). Per Isernia si procede su appuntamento, telefonando al 389.8836206.

