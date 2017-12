Il videografo Giuseppe Vitulli conquista il ‘Weva ItAward 2017’

Scene da un matrimonio: premio internazionale per un giovane talento molisano

CAMPOBASSO. Non solo enogastronomia, il Molise può vantare eccellenze anche in altri campi. La buona notizia, stavolta, arriva addirittura dal Weva ItAward 2017. E’ il premio professionale annuale che coinvolge una giuria internazionale e valuta i migliori artisti che con i loro lavori in video hanno saputo raccontare e interpretare le emozioni legate al giorno del matrimonio.

La Worldwide Event Videographers Association ha quindi premiato, per la categoria ‘prematrimoniale’, il giovane molisano Giuseppe Vitulli, videografo titolare di uno studio a Larino.

Un prestigioso riconoscimento al talento di Vitulli,artista e professionista stimato e apprezzato non solo dagli addetti ai lavori ma anche e soprattutto dalle tante coppie che in questi anni hanno scelto di affidarsi a lui per immortalare e conservare i momenti legati al giorno più importante della loro vita.