Archeologia e ambiente: 500 mila euro per il progetto ‘Prope castello Planisi’

Finanziata dal governo centrale, nell’ambito dell’intervento denominato "Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”, l’iniziativa frutto della collaborazione tra UniMol e Comune di Sant’Elia a Pianisi

CAMPOBASSO. Tra le iniziative finanziate dal Governo nell’ambito del più ampio intervento denominato "Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” rientra il progetto “Prope castello Planisi”, frutto della collaborazione fra il Comune di Sant’Elia a Pianisi e l’Università degli Studi del Molise, sviluppatasi in seguito alle indagini archeologiche, dirette dal prof. Carlo Ebanista, che hanno portato alla scoperta dei resti del castello su un’altura ubicata in un’area naturalistica incontaminata.

Il progetto, sviluppato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione e dal Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti di UniMol, è volto al recupero del borgo riscoperto grazie agli scavi, alla creazione di un museo e alla istituzione del “Parco di Pianisi”, che farà interagire le testimonianze archeologiche con le risorse di un territorio a consolidata produzione agro-alimentare, come emerge dalle ricerche coordinate dal prof. Giampaolo Colavita.

L’iniziativa - finanziata per un importo di 500 mila euro - favorirà la valorizzazione delle risorse archeologiche e ambientali del territorio di Sant’Elia a Pianisi e la fruizione turistica, due degli obiettivi primari perseguiti dall’Amministrazione Comunale presieduta dall’avvocato Stefano Martino, ma nel contempo consentirà di integrare la ricerca scientifica, la didattica e la divulgazione ambientale e culturale, secondo le linee programmatiche dell’Università degli Studi del Molise, come il Rettore Gianmaria Palmieri ha più volte ribadito in relazione agli interventi sulle aree interne appenniniche.