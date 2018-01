Dalla satira al romanzo: Giovanni Petta e il Molise laboratorio di una nuova idea di futuro

Pagina 1 di 2

L’intervista allo scrittore e giornalista dopo l’uscita del suo ultimo romanzo, ‘Cinque’ e la realizzazione di quattro libri in soli 18 mesi

di Pasquale Bartolomeo

ISERNIA. Quattro libri in meno di 18 mesi, una vena creativa inesauribile che spazia dalla satira alla poesia, fino al romanzo ultimo, ‘Cinque’, in cui racconta l’assoluta imprendibilità della verità. Giovanni Petta, scrittore e giornalista originario di Sessano del Molise, racconta le genesi della sua ultima fatica letteraria partendo da un assunto: la necessità del confronto continuo con e tra le persone, in un rapporto di interrelazione “che oggi può essere facilitato dalla rete, dai mezzi di comunicazioni di massa e dal mondo digitale. Una possibilità in più che abbiamo e che deve farci incontrare più presto in una posizione meno assoluta”.

Come nasce e come è strutturato ‘Cinque’, il suo ultimo romanzo? “Cinque è l’osservazione della realtà. Mi ero reso conto di quanto la verità fosse imprendibile, anche nei rapporti umani e nelle amicizie, ad esempio mi capitava di giudicare un atto compiuto da un amico, magari offensivo o eccessivamente generoso, e poi di discuterne con lui capendo che quell’atto aveva tutt’altro valore, e rendendomi conto che le mie verità erano assolutamente infondate. Nacque così l’idea di immaginare cinque lettere scritte da altrettanti lettori incaricati da un editore di valutare un manoscritto, che racconta la vita di Stefania, una donna contemporanea di cui i cinque lettori osservano la vita in modi assolutamente differenti. L’incrociarsi di pareri tanto diversi sulla vita della protagonista e naturalmente il mettere in campo la propria vita personale per ognuno di questi cinque autori costruiscono tutto il romanzo”.

Qual è il messaggio che vuol far arrivare al lettore, con ‘Cinque’? “Partendo da questa assoluta imprendibilità di una forma di verità, il tentativo è quello di confrontarsi continuamente. Anche dal punto di vista politico mi piacerebbe passasse il messaggio che le posizioni eccessivamente assolute non portano da nessuna parte. Bellissima l’intervista allo scrittore israeliano Amos Oz, che ha perso un figlio per mano dei palestinesi, e che rivaluta la parola compromesso, che per noi è assolutamente negativa. Egli dice: se io voglio la pace non posso aspettare che tu faccia tutto il cammino che porta te verso di me, ma devo fare metà della strada, dobbiamo incontrarci a metà strada. Il mio romanzo per percorsi diversi punta a tutto questo, al confronto continuo con e tra le persone, in un rapporto di interrelazione che oggi può essere facilitato dalla rete, dai mezzi di comunicazioni di massa e dal mondo digitale, è una possibilità in più che abbiamo e che deve farci incontrare più presto in una posizione meno assoluta. Dobbiamo sempre mettere in dubbio le nostre condizioni in modo da recepire la verità che è nelle parole degli altri”.

Quanto c’è del Molise in questo suo ultimo libro? “Moltissimo, il personaggio che viene fuori non è una donna definitivamente molisana, ma c’è molto delle mie amiche, delle donne mie parenti, delle mie colleghe di lavoro, delle mie amiche giornaliste, molto della vita delle persone che incontro tutti i giorni. C’è il territorio molisano dal punto di vista pratico che un giornalista descrive all’editore: in quella parte del romanzo ho ripescato un po’ il periodo della tossicodipendenza a Isernia, quando ci furono i primi decessi per overdose. Scrivevo per ‘Il Tempo’ allora e seguii da vicino la vicenda, per cui quei ricordi, che mi sembravano importanti e non volevo fossero dimenticati in forma di romanzo, li ho riportati in quel capitolo. Ma poi anche negli altri personaggi e nella descrizione delle loro vite, c’è la narrazione del mio territorio regionale e naturalmente della mia nazione e della mia Europa”.