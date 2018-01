Cultura in lutto per la scomparsa di Giose Rimanelli

Lo scrittore originario di Casacalenda è morto negli Stati Uniti all’età di 91 anni. Il cordoglio del presidente della Regione Frattura

CASACALENDA. Cordoglio in Molise per la scomparsa di Giose Rimanelli. Lo scrittore, originario di Casacalenda, si è spento all’età di 91 anni negli Stati Uniti, dove viveva da molto pur rimanendo molto legato alla sua terra d’origine.

“Con la morte di Giose Rimanelli la cultura molisana perde uno dei suoi maggiori cantori e interpreti – ha affermato il presidente della Regione Paolo Di Laura Frattura -. La sua narrazione è stata e resta, anche nel panorama nazionale del Dopoguerra, una delle più lucide, coraggiose e oneste della nostra storia. È stato un autore profondo capace con il suo romanzo più importante, 'Tiro al piccione', di trattare scelte assolutamente ardue e ostili per gli anni in cui andavano in stampa, dando un volto e una voce a personaggi che oggi chiameremmo di periferia.

E non solo. Con la sua continua attenzione, con le sue prove di attaccamento sentito, Rimanelli ha sempre dimostrato amore per il suo paese di origine, Casacalenda, dal quale non si è mai separato anche a distanza di continenti. Come molisani gli dobbiamo molto. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze”.