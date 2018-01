A Isernia gli studenti ricordano la figura e l’opera di Francesco De Sanctis

Mercoledì 17 gennaio il convegno promosso dal ‘Majorana-Fascitelli’ che sarà ospitato nella sede del liceo scientifico. In programma anche la lectio magistralis del professor Toni Iermano

ISERNIA. Sono trascorsi duecento anni dalla nascita di Francesco De Sanctis. In occasione di tale anniversario, gli studenti dell’Isis Majorana-Fascitelli di Isernia, ricordano la figura e l’opera dello scrittore, critico letterario, politico, Ministro della Pubblica Istruzione e filosofo italiano. Tutto pronto dunque per il convegno “Letteratura e Scienza del Vivente in Francesco De Sanctis”.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 gennaio alle ore 10:30 nella sede del liceo scientifico. Dopo i saluti della dirigente scolastica Carmelina Di Nezza, del sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio e del prefetto Fernando Guida, è previsto l’intervento Toni Iermano (docente di Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; presidente del Comitato Scientifico Nazionale per le Celebrazioni del bicentenario della Nascita di Francesco De Sanctis).

La parola passerà quindi a Gerardo Bianco (presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del bicentenario della Nascita di Francesco De Sanctis, ministro della Pubblica Istruzione nel 1990-1991). L’ultimo intervento in programma sarà curato invece da Costanza D’Elia (docente di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale).

Durante l’incontro, Toni Iermano terrà una “Lectio Magistralis” dal titolo: ‘Francesco De Sanctis per la Scuola di oggi’. L’organizzazione dell’incontro è stata curata dalla professoressa Tiziana D’Agostino.