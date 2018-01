Isernia, successo per la giornata di studi su Francesco De Sanctis

L’incontro promosso dal liceo Majorana-Fascitelli ha visto una nutrita partecipazione di esperti, istituzioni e autorità.

ISERNIA. Si è svolto questa mattina nell'aula magna del Liceo Scientifico di Isernia l’incontro ‘Letteratura e Scienza del Vivente in Francesco De Sanctis’, aperto dalla professoressa Tiziana D’Agostino che ne ha coordinato l’organizzazione e ne ha illustrato le finalità. Hanno preso la parola la professoressa Carmelina Di Nezza, dirigente dell’ISIS “Majorana-Fascitelli”, il prefetto Fernando Guida e il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio.

Quest’ultimo ha ricordato come “il Comune di Isernia, un anno fa, diede il suo contributo per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis, allorquando, durante il mese di febbraio 2017, ospitò nella biblioteca comunale ‘Michele Romano’ una conferenza del professor Toni Iermano, che oggi è tornato fra noi e che allora ci parlò di ‘De Sanctis scrittore’. Il Comitato per il bicentenario – ha proseguito D’Apollonio – sta riconsegnando all’attenzione degli studiosi, ma anche della scuola, l’intera opera di Francesco De Sanctis: quella di scrittore, filosofo e critico letterario, nonché di politico che fu più volte Ministro della pubblica istruzione. Appunto il rapporto con la scuola, di cui la giornata odierna è un tangibile esempio, rappresenta quella fondamentale e meritoria parte divulgativa che il Comitato sta rivolgendo agli studenti che, in modo altamente qualificato, vengono così avvicinati ad un protagonista assoluto della cultura italiana della seconda metà del XIX secolo, apprendendone il pensiero e gli insegnamenti».

All’intervento del sindaco D’Apollonio sono poi seguite le relazioni dell’onorevole Gerardo Bianco, presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario della Nascita di Francesco De Sanctis, e di Costanza D’Elia, docente di Storia Contemporanea presso l’università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Infine, il prof. Toni Iermano, presidente del Comitato Scientifico per le celebrazioni del bicentenario, ha tenuto una lectio magistralis su «Francesco De Sanctis per la scuola di oggi».

