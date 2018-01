Bando per imprese culturali giovanili, premiata ArcheoIdea

L’associazione molisana ottiene un riconoscimento economico e istituzionale nell’ambito del progetto Founder35. La cerimonia oggi presso il Ministero dei Beni culturali

ROMA. Per la prima volta un'associazione culturale molisana, l'Associazione ArcheoIdea, viene insignita di un prestigioso riconoscimento, economico e istituzionale, nato nell'ambito della Commissione per le Attività e i Beni Culturali dell'Acri e promosso da 18 fondazioni.

Si è tenuta oggi a Roma, infatti, presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la premiazione dei vincitori del bando ‘Funder35’ per le imprese culturali giovanili.

Il progetto presentato da ArcheoIdea, che da anni opera per la valorizzazione del territorio grazie anche alla pubblicazione della rivista ArcheoMolise, ha come finalità la promozione del patrimonio culturale del Molise, sia in ambito nazionale che internazionale. Pertanto, puntando sull’innovazione tecnologica e sull’introduzione di competenze manageriali nell’ambito del marketing territoriale, l’Associazione Culturale intende: incrementare il grado di attrattività del territorio; favorire la creazione di un sistema turistico integrato; favorire lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile, che può essere un motore per lo sviluppo locale, con ricadute anche occupazionali; promuovere un’offerta culturale diversificata in linea con le esigenze e i bisogni di differenti tipologie di visitatori.