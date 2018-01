Oggi e domani gli eventi di presentazione a Campobasso e Agnone

di Marilena Ferrante

CAMPOBASSO/AGNONE. In occasione dei 70 anni della Costituzione Italiana (1948/2018) la FLC Cgil dell’Abruzzo e del Molise in collaborazione con lo Spi hanno promosso la realizzazione di un calendario, quello del 2018, affidato alla creatività e alla freschezza dei bambini appartenenti ad alcune scuole primarie dell’Abruzzo e del Molise che hanno voluto aderire.

Difendere la Costituzione è un impegno etico quotidiano che la CGIL ha sancito a partire dal proprio Statuto, con l’esplicito richiamo al dettato e all’attuazione della Carta. Un richiamo forte ai valori etici e morali di cui oggi, come non mai, c’è davvero bisogno.

Il progetto “Un calendario per la Costituzione – la Costituzione raccontata dai bambini” ha favorito l’approfondimento nella scuola della nostra Carta costituzionale, accogliendo le istanze della formazione scolastica sempre più diffusamente impegnata per la lotta contro i pericoli delle guerre, le intolleranze verso gli immigrati, gli estremismi religiosi e il pericoloso ritorno dei neofascismi e neonazismi.

Un calendario che vuole ricordare che, ogni giorno dell’anno, i diritti e i doveri vanno scrupolosamente tutelati e salvaguardati al fine di creare una società sempre più orientata verso la bellezza delle cose e verso la qualificazione autentica dei valori fondamentali e i principi essenziali della Costituzione quali la giustizia, la libertà, la solidarietà, l’uguaglianza e le pari opportunità.

Il calendario entrerà nelle case e nelle sedi per contribuire alla conoscenza e alla diffusione della bellezza della nostra Costituzione, diventando il ponte tra la legge che si fa “vita vissuta” secondo i dettami costituzionali.

Una pagina originale vissuta dalle scuole e dagli alunni cui sicuramente rimarranno indelebili le loro raffigurazioni creative aderenti agli articoli costituzionali studiati e sviscerati nel loro messaggio autentico. Un motivo in più per far scorrere serenamente tutti i giorni dell’anno 2018!

In Molise il “Calendario per la Costituzione” verrà presentato con due eventi, oggi 18 gennaio a Campobasso (ore 9, Auditorium ex GIL) e domanim, 19 gennaio, ad Agnone (ore 9, Aula magna ITIS “L. Marinelli”). Nell’ambito della manifestazione, verrà offerto lo spettacolo teatrale dal titolo “Musi lunghi, nervi tesi” (scritto e interpretato da Enrico Marconi e Candida Ventura, da una filastrocca di Marco Moschini, regia Simone Guerro, musiche Pietro De Gregorio), che sta avendo un notevole successo di critica e di pubblico in tutta Italia.

Buon 2018, viva la Costituzione Italiana!