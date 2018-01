Isernia, i riti legati al culto di Sant’Antonio incantano il pubblico del Musec

Successo per l’incontro dedicato alla riscoperta delle antiche tradizioni religiose e culinarie

ISERNIA. Fede, tradizione e simbologia al centro dell’incontro che il Museo dei costumi del Molise di Isernia ha voluto dedicare al culto di Sant’Antonio, di certo uno dei santi più venerati in provincia, come nel resto della regione.

Tante le tematiche che hanno trovato spazio nell’ambito dell’evento sul tema ‘L’animale con un Santo in Paradiso’, che si è tenuto domenica scorsa e che ha visto la presenza di numerosi esperti. Il demologo Mauro Gioielli ha illustrato ai presenti un approfondimento sulla devozione del santo in provincia di Isernia con le tradizioni ad essa connesse: il fuoco, il maiale e la questua.

Il direttore scientifico del museo, Antonio Scasserra, invece, ha spiegato la simbologia del maiale nella gioielleria popolare, quale simbolo di abbondanza e prosperità, e dell’insolite connessioni tra l’animale e i costumi tradizionali nei documenti d’archivio. La parola è quindi passata all’esperta di cucina tradizionale molisana, Anna Maria Lombardi, che ha parlato ai numerosi presenti in sala delle consuetudini culinarie legate al culto di Sant’Antonio. Relazione che è stata puntellata dalla lettura di brani dialettali molisani a cura di Carmela di Soccio. Al termine dell’evento è stato quindi dato spazio alla degustazione a base di carne di maiale, tra tradizione e innovazione, curata della Federazione Italiana Cuochi di Isernia.

Nato poco più di un anno fa, il Musec si conferma essere un vero ‘gioiello’. Non soltanto perché custodisce la memoria storica del passato del Molise, ma anche per tutta la serie di iniziative messe in cantiere per farne un volano di sviluppo del territorio.