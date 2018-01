Isernia, cartellone doppio per la stagione teatrale: ecco i nomi dei protagonisti

Fruttuosa collaborazione tra Fondazione Molise Cultura e Pro loco per un calendario di otto spettacoli. Consistente l’investimento totale: 130mila euro, di cui 70mila della Regione

di Pietro Ranieri

ISERNIA. Stagione da 130mila euro. Dopo l’anticipazione dei big Massimo Ranieri e Giobbe Covatta, oggi a palazzo San Francesco è stato presentato ufficialmente il calendario degli eventi previsti per la stagione 2018 dell’auditorium ‘Unità d’Italia’. Un cartellone interessante concertato a quattro mani da Fondazione Molise Cultura e dal Comune di Isernia - tramite la Pro loco – per una gestione logistica affidata alla Compagnia Stabile del Molise.

Sono otto gli spettacoli previsti: tre a carattere musicale gestiti dalla Fondazione Molise Cultura e cinque invece dalla Pro loco. Otto imperdibili appuntamenti serali nel weekend e due matinée per le scuole, per un calendario pensato “con l’obiettivo di creare una stagione teatrale vera e propria nonostante il ‘fallimento’ di quella precedente” – così l’assessore Eugenio Kniahynicki, che si è mostrato particolarmente entusiasta della proposta. “Il Comune ha investito molto per questo progetto – ha proseguito – basti pensare che le spese di gestione dell’auditorium sono a nostro carico per tutti e otto gli spettacoli, inoltre c’è stato un contributo specifico alla parte pubblicitaria, totalmente a carico della Pro loco”. Pubblicità particolarmente capillare, con manifesti presenti non solo a Isernia ma anche a Castel di Sangro, Venafro, Bojano e Agnone.

Nel suo intervento la presidentessa di Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti, dopo aver portato i saluti del presidente Paolo Frattura e dell’assessore delegato alla cultura Nico Ioffredi, ha sottolineato la volontà sia della Fondazione che della Regione Molise di porre l’auditorium di Isernia al centro degli eventi di tutta la zona; non solo teatro, ma anche cultura in senso ampio, anticipando un interesse a portare nella struttura la manifestazione letteraria ‘Poietika’, che quest’anno giunge alla quarta edizione.

Ma andando nel vivo della presentazione, oltre a Ranieri l’11 febbraio e Covatta il 17 marzo l’agenda è davvero ricchissima e variegata: il 23 febbraio potremo vedere ‘La Vedova Allegra’ con Umberto Scida, mentre il 2 marzo si chiude la prima parte del cartellone con ‘Elvis – il musical’. Il 14 aprile avremo ‘Paradossi e parastinchi’ di e con Nuzzo-Di Biase, e il 27 aprile toccherà a ‘Tutte a casa’ con Paola Gassman; ultimi appuntamenti il 25 marzo con Crescenza Guarnieri in ‘Cara Professoressa’ e il 4 maggio con ‘Petit Circus’, entrambi proposti anche in matinée per le scuole.

La parte economica è particolarmente interessante. Oltre ai biglietti per i singoli spettacoli, saranno due gli abbonamenti: uno per i primi tre e uno per gli altri cinque, ciascuno con tre fasce di prezzo per settore da 70, 60 e 50 euro. Ciò vuol dire che l’abbonamento alla stagione completa si assesta dai 140 euro per la prima fascia ai 100 euro per l’ultima. Si va dai 25 euro per il singolo spettacolo di Massimo Ranieri ai 20 euro per Covatta e Nuzzo&Biase. Sono previste riduzioni per under 18, over 65 e disabili. Le biglietterie saranno sia fisiche, presso la sede della Pro loco pentra presso il museo civico, che online sul sito dell’auditorium.

Importante la cifra investita per la realizzazione del cartellone: il contributo di Fondazione Molise Cultura per Isernia si assesta sui 70mila euro, a fronte dei 25mila della Pro loco di Isernia cui si aggiungono ulteriori 15mila euro per la gestione dell’auditorium, presi in carico dal Comune. Una collaborazione resa possibile solo dal rapporto sinergico creatosi tra gli enti in gioco, che si spera avrà i suoi frutti in termini di spettatori.