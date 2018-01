'Promuovo il mio paese', grande partecipazione per il concorso didattico

Promosso dall'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Termoli

TERMOLI. Grande è stata la partecipazione per la terza edizione del concorso didattico 'Promuovo il mio paese' promosso dall' Azienda autonoma Soggiorno e Turismo Aast di Termoli e dal distretto Molise Orientale. Gli elaborati sono arrivati dalle scuole di Termoli, Montenero di Bisaccia, Trivento, Carovilli, Casacalenda, Toro, Roccavivara, Campomarino e da tanti altri centri del Molise per un progetto che nasce per promuovere a livello turistico le varie realtà regionali, rivisitate attraverso gli occhi e la creatività degli alunni delle scuole.

L'edizione annuale vede i partecipanti suddivisi in tre categorie: scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Gli alunni della scuola primaria devono realizzare un manifesto o pannello digitale; gli studenti delle secondarie un video spot di 100 secondi. I lavori saranno presentati alla Bit di Milano, in programma dall'11 al 13 febbraio prossimi. La commissione voluta dall'Aast, che sarà composta da operatori culturali e della comunicazione, giudicherà in seguito tutti i lavori presentati decretando i vincitori.

Nell'edizione 2018 oltre alle coppe, targhe e diplomi di merito, è previsto anche un premio speciale consistente in un viaggio di un giorno per alunni e professori per una visita ad un luogo della regione da loro prescelto. Gli alunni saranno guidati alla scoperta dei monumenti dagli scolari del paese prescelto. Quest'ultimo premio, come da regolamento, sarà sorteggiato in diretta sulla pagina Facebook dell'Aast: Termoli.net.

Alessandro Corroppoli