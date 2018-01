Transiberiana d’Italia: la convenienza ma non troppo delle partenze da Isernia

di Camillo Pizzi

ISERNIA. La Regione Molise ha disposto un finanziamento di 50mila euro all’associazione Le Rotaie di Isernia per mantenere attive le soste molisane di San Pietro Avellana, Carovilli, Pescolanciano, Carpinone e Isernia sulla tratta della cosiddetta Transiberiana d’Italia. In questo modo, stando agli intendimenti degli organizzatori, che qualche settimana fa avevano lanciato l’allarme, il treno storico che attira davvero una moltitudine di visitatori potrà continuare a partire anche da Isernia.

Tanti gli apprezzamenti arrivati da più parte, non ultimo quello del presidente della provincia, Lorenzo Coia, che in una nota delle ultime ore ha affermato che tale dotazione “ha permesso la sopravvivenza di questa tratta che, altrimenti, sarebbe stata utilizzata solo nel versante abruzzese”.

Ma, da un punto di vista turistico ed economico, le partenze da Isernia davvero convengono al capoluogo pentro? O, forse, sarebbe più conveniente che Isernia diventi solo stazione di sosta di metà giornata, prima del viaggio di ritorno? Domande che forse attireranno critiche su chi scrive, ma che nascono da una serie considerazioni.

Quando il convoglio parte da Isernia, le migliaia di visitatori, che in un anno decidono di viaggiare sullo stupendo percorso tra le montagne molisane ed abruzzesi, arrivano in stazione più o meno verso le 9 del mattino e, dopo aver (eventualmente) preso un caffè o poco più in uno dei bar di piazza della Repubblica, salgono sui vagoni e cominciano il tragitto che li porta, attraverso alcune fermate, alle stazioni di Sulmona o Roccaraso, dove il convoglio sosta alcune ore per la consumazione del pranzo, la visita alle attrazioni locali e/o per assistere a spettacoli organizzati ad hoc. Poi, nel pomeriggio, il percorso inverso per il rientro in serata ad Isernia dove, una volta scesi, i viaggiatori si riavviano velocemente verso le loro abitazioni. Quindi, una giornata che frutta davvero poco ad Isernia in termini economici (qualche centinaia di euro) e nulla per quanto riguarda il turismo.

Tutt’altra cosa, invece, può accadere se il treno parte dall’Abruzzo e fa la sosta di metà giornata ad Isernia. In questo caso, la città vivrebbe giornate di grande movimento, con bar e ristoranti (ma anche gli altri esercizi commerciali) ad accogliere le centinaia di turisti nelle ore centrali della giornata, abbinando le visite al museo del Paleolitico e al centro storico, con un ritorno economico per le attività locali davvero interessante e non di pochi spiccioli.

E, allora, ben venga il finanziamento di 50mila euro da parte della Regione. Ma, magari, utilizzato per rendere più interessante la visita ad Isernia, con l’impiego di guide e di navette per raggiungere i siti, e l’organizzazione di eventi e spettacoli per intrattenere i turisti, come avviene quando si arriva a Roccaraso o Sulmona.