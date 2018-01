Artigianato, torna a Isernia il mercatino dell’antiquariato

Da oggi, ogni quarta domenica del mese, nella tradizionale location del terminal sarà possibile visitare gli stand allestiti dai collezionisti provenienti anche dal Lazio e dalla Campania

ISERNIA. Torna oggi, con il nuovo anno, l’ormai tradizionale appuntamento con il mercatino dell’artigianato e antiquariato di Isernia, organizzato dall’associazione Culturale ‘Conca d’Oro – Il fascino dell’antico’ della presidente Anna Di Ruzza.

L’edizione 2018 comincia sotto l’egida del rinnovamento e del potenziamento della manifestazione, che ogni quarta domenica del mese accoglierà tanti espositori provenienti da Lazio, Campania e Molise. Nella tradizionale location del terminal della stazione centrale, arriveranno molti collezionisti che allestiranno i loro stand con rarità e particolarità d’antiquariato e vintage che raccontano di mode ed epoche passate; insieme agli artigiani che esporranno le meraviglie create con le proprie mani per stupire i visitatori che decideranno di fare una piacevole passeggiata lungo il percorso del mercatino.

“L’intendimento dell’Associazione Conca d’Oro - ha annunciato la presidente, geometra Anna Di Ruzza, organizzatrice anche dello storico Mercatino di Cassino, in provincia di Frosinone - , è quello di far crescere la rassegna della quarta domenica del mese ad Isernia, portandola verso un numero sempre crescente di espositori e all’aumento del numero di visitatori. Un programma ambizioso, che guarda anche al coinvolgimento delle varie componenti sociali della cittadina, in accordo con l’Amministrazione comunale. Nei prossimi appuntamenti si punta anche ad arricchire l’evento con attrazioni di vario genere rivolte esclusivamente all’intrattenimento del pubblico. Nel dare l’appuntamento ai visitatori e agli appassionati a trascorrere qualche ora piacevole fra creatività e particolarità, la presidente di ‘Conca d’Oro’ Anna Di Ruzza, rivolge l’auspicio di ottimo lavoro, a tutti gli espositori partecipanti alla prima edizione del nuovo anno”.