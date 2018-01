Musica, all’auditorium di Isernia il gran concerto ‘Sonasernia’

L’evento in programma il prossimo 24 marzo vedrà in scena gli ‘Harlem 91’ insieme ai ‘Sottotiro’ e gli ‘Onda d'Urto’

ISERNIA. Fervono a Isernia i preparativi per un nuovo appuntamento da non perdere con la buona musica. E’ in programma per il prossimo 24 marzo il gran concerto ‘Sonasernia’, che vedrà protagonisti tanti talenti molisani.

Sul palco dell’auditorium ‘Unità d’Italia’ si esibiranno tre band molto conosciute in Molise e anche al di fuori di confini regionali. Il concerto infatti prevede l’esibizione degli 'Harlem 91', insieme ai ‘Sottotiro’ e gli ‘Onda d’Urto’.

Appuntamento atteso dunque, per una serata all’insegna della musica di qualità.