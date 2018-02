Transumanze e tutela ambientale, esce il volume "Cammini di uomini, cammini di animali"

Mercoledì 21 febbraio, nell'aula magna dell'Istituto Pilla a Campobasso, sarà presentato il libro a cura delle docenti Unimol Letizia Bindi e Katia Ballacchino



CAMPOBASSO. Sarà presentato mercoledì 21 febbraio il volume 'Cammini di uomini, cammini di animali', a cura delle docenti Unimol Letizia Bindi e Katia Ballacchino, per il centro di Ateneo 'BIOCULT', dedicato ai temi della transumanza a livello regionale, nazionale e internazionale. L'evento si svolgerà nell'aula magna dell'Istituto 'Leopoldo Pilla' in via Vittorio Veneto, a partire dalle ore 17.

La pubblicazione raccoglie gli atti di un convegno tenutosi a Campobasso nel novembre 2016, al quale presero parte docenti universitari italiani e stranieri che lavorano nell'ambito della tutela territoriale e dei beni culturali paesaggistici e immateriali connessi alle pratiche e ai saperi della transumanza. Il volume, che è stato già presentato a Roma, nella prestigiosa Sala della Crociera del Ministero dei Beni Culturali, alla presenza del professor Giuliano Volpe, Presidente Del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, verrà ora presentato a Campobasso con l'intenzione di "portare su questi temi l'attenzione scientifica e mediatica che riteniamo necessaria - afferma la professoressa Bindi - Si tratta, infatti, a nostro giudizio, di un tema strategico per la ridefinizione delle strategie di tutela del territorio e per ripensare la valorizzazione turistica delle regioni interessate dal fenomeno".

Insieme alle due autrici, all'appuntamento relazioneranno Enzo Di Nuoscio, Direttore del dipartimento del Susef dell'Unimol; Fabio Pilla, Presidente Biocult; Teresa Elena Cinquantaquattro, Direttrice della Soprintendenza per l'Archeologia, Belle Arti e paesaggio del Mibcat per il Molise; Carlo Ebanista, delegato del Rettore dell'Unimol. A moderare l'incontro Angelo Belliggiano, Presidente del corso di laurea Tecnologie Agrarie e Forestali.



Alessandro Corroppoli

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063