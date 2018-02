David di Donatello, l'isernino Emanuele De Luca in corsa come miglior truccatore

Il giovane artista in lizza con il film ‘Riccardo va all’inferno’ di Roberta Torre, interpretato da Massimo Ranieri

ISERNIA. Prestigioso riconoscimento per un giovane professionista isernino. Emanuele De Luca, artista e scenografo, ha ottenuto la candidatura al David di Donatello nella categoria 'Miglior truccatore' per il film ‘Riccardo va all’inferno’, della regista Roberta Torre, con il ruolo di protagonista affidato a Massimo Ranieri.

Una pellicola prodotta da Medusa Film, già presentata alla 35esima edizione del Torino Film Festival nella sezione After Hours, e uscita nelle sale il 30 novembre 2017, ottenendo riscontri positivi. Si tratta di ‘un’opera corale’, di un musical nero, di una ‘particolare’ rivisitazione del Riccardo III di Shakespeare.

La trama. Riccardo Mancini esce oggi dall’ospedale psichiatrico giudiziario, dove ha trascorso lunghi anni per un delitto misterioso. E' deciso a vendicarsi e a conquistare il potere all’interno della sua famiglia malavitosa. Non avrà scrupoli nello sbarazzarsi dei suoi fratelli e di quanti ostacolano il suo cammino e lo farà cantando.

Essendo la regista amante dei toni pop e grotteschi, - secondo alcune recensioni degli esperti - il trucco riveste un ruolo importante, tale da poter ambire al risultato sperato.

Il nome del giovane pentro Emanuele De Luca figura insieme a quello dei colleghi Luigi Ciminelli e Valentina Iannucilli.

L’evento conclusivo con la consegna dei premi è previsto il 21 marzo e sarà trasmesso in diretta su Rai Uno con Carlo Conti nelle vesti di conduttore. Una serata in cui tutto il Molise tiferà per l'artista isernino, che potrebbe dare una soddisfazione enorme all'intera regione.

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063