Ance Molise, al via il master in ‘Diritto e pratica dei lavori pubblici’

Nuovo appuntamento con la formazione promosso dall’associazione degli edili. Gli auspici del presidente Cosmo Galasso

CAMPOBASSO. L’Ance Molise conferma il proprio impegno per la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore edilizio e promuove il “Master” in “Diritto e pratica dei lavori pubblici”.

Un nuovo progetto articolato in quattro giornate di studio rivolte agli imprenditori edili associati, alle Pubbliche Amministrazioni e ai professionisti per superare le difficoltà interpretative ed applicative relative alla materia degli appalti di lavori pubblici, emerse dopo l’entrata in vigore del “Codice dei Contratti Pubblici”, del relativo Decreto Correttivo e delle linee-guida dell'A.N.A.C.

Il “Master”, comunicano gli organizzatori, avrà un taglio eminentemente operativo e si articolerà come segue: Campobasso 26 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 14:00; Isernia 26 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 14:00; Agnone 7 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 14:00; Termoli 28 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

Docenti saranno: il Prof. Ruggero Di Pace, ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi del Molise; gli avvocati Marinda Scasserra, Giuliano Di Pardo, Michele Coromano, Elena De Oto, Gianluca Pescolla.

La partecipazione al corso è gratuita e, al termine dello stesso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione e di frequenza. Sono stati, inoltre, richiesti i crediti formativi agli Ordini e ai Collegi professionali.

“Il Master - dice Cosmo Galasso, Presidente dell'Ance Molise - è per noi un momento significativo perché testimonia il nostro intendimento, che ci auguriamo possa efficacemente realizzarsi, di offrire un panorama completo dell’evoluzione della complessa e delicata materia delle opere pubbliche non solo ai nostri associati, ma anche ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e dei professionisti che devono confrontarsi quotidianamente, come noi, con regole ed istituti particolarmente complicati”.

La prima giornata si terrà presso la sala convegni della Scuola Edile del Molise, in C.da S. Giovanni in Golfo, n.205/E.

