Musica e chiesa, il tema della trasmissione Vox Populi

Spazio nel programma anche alla storia di Francesca cambio affetta da artrite reumatoide giovanile

L'appuntamento del Martedì con "Vox Populi" giunto alla 23° puntata e in onda su Telemolise domani sera alle ore 21:00 conduce a Venafro. Un incontro di riflessione e studio avente a tema: Musica e Chiesa. Organizzato dalla schola cantorum ‘Lino Cappello’, diretto da Angela Cicerone e dalla parrocchia dei Santi Martino e Nicola. Ospite della serata Monsignor Marco Frisína, direttore diocesano di Roma e della cappella musicale pontificia Lateranense. Prevista anche la presentazione del volume ‘Sicut Cervus’ di Marciano Oliva che, della schola cantorum, è l'organista, ma anche factotum. Per l'occasione al gruppo venafrano si aggiungono l'orchestra degli allievi dei conservatori musicale di Potenza e Salerno e dei licei musicali di Salerno, Nocera e Campania diretti dal maestro Eduardo Caiazzo. Oltre a loro anche le violiniste Barbara Cimorelli e Mariangela Montemitro, Pasquale Franciosa con l'oboe e Nicandro Rodi con la tromba. Da Isernia, oltre a Piero Frattaruolo, diversi componenti dei cori parrocchiali della città. Una serata tutta da godere. Il solenne rito religioso, in apertura di serata, è officiato da Mons Camillo Cibotti, circondato da molti sacerdoti diocesani. Un ritorno nella sua Venafro anche di Mons Claudio Palumbo. Vox Populi, nella prima parte del programma, dà voce a Francesca Cambio, una ragazza venafrana affetta da artrite reumatoide giovanile che, da oltre 25 anni, combatte contro questo male in un contesto, quello molisano, dove in fatto di organizzazione assistenziale specifica si è pressoché all'anno zero, tant'è che Francesca fa la spola con le Marche.

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del quotidiano isNews: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063