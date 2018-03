‘4 Ristoranti’, Simona De Castro vince la sfida: ‘Monticelli’ premiato da Alessandro Borghese

Successo per la chef di Campobasso e per il suo locale nel centro storico del capoluogo. Molto seguita la puntata di Sky e grandi apprezzamenti per la cucina del Molise

CAMPOBASSO. ‘4 Ristoranti, Simona De Castro vince la sfida e conquista per ‘Monticelli-Saperi e Sapori’ di Campobasso il titolo di miglior ristorante di cucina autentica del Molise. Grande gioia per la chef del capoluogo, premiata da Alessandro Borghese, nella trasmissione di Sky andata in onda ieri sera, martedì 13 marzo. A contendersi il titolo con lei gli chef di 'Osteria dei pazzi’ di Campobasso, dell‘Agriturismo 'La Ginestra’ di Cercemaggiore e del 'Casale Kolidur' di Guardiaregia.

Nella sfida Simona ha preparato le sue ricette, all’insegna di una “cucina tradizionale leggermente rivisitata e che guarda in avanti”, come l’ha definita lei stessa.

Si tratta dell’ennesimo riconoscimento per Simona De Castro, che nel maggio del 2017 ha vinto il premio come 'Migliore Chef donna' in Italia agli 'Chef Awards 2017' di Milano, gli 'Oscar' della ristorazione italiana. E proprio per gli ‘Chef Awards’ il suo locale, nel centro storico di Campobasso, è stato inserito tra i primi cento ristoranti d’Italia.

Grande apprezzamento anche per gli altri chef e ristoratori in gara, così come per la cucina del Molise. Che ha ricevuto i complimenti di Alessandro Borghese. Perché il Molise, lo ha detto anche il conduttore di ‘4 Ristoranti’, esiste eccome.