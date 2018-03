Sessano ‘Borgo della Salute’, l’amministrazione aderisce all’associazione nazionale

In cantiere una serie di progetti e attività volti al miglioramento della qualità della vita dei cittadini

SESSANO DEL MOLISE. Il comune di Sessano del Molise, guidato dal sindaco Giuseppe D’Ippolito, ha aderito ai ‘Borghi della Salute’, associazione nazionale presieduta dal dr. Marco Tagliaferri, che si propone di promuovere il benessere dei cittadini, migliorandone la qualità di vita, incentivando ‘la mobilità dolce’ con un’alimentazione che trae origine dal territorio nel rispetto delle tradizioni. Un borgo della salute è così un luogo che favorisce l’attività fisica, socio-relazionale ma anche l’attività spirituale e solidaristica, in un contesto in cui, oltre al cibo, acquista valore la piazza, quale luogo dove si ‘riaccende’ la musica e tornano protagonisti i campi e gli orti.

Il modello – si apprende da una nota stampa - è nato dal bisogno fondamentale di salvaguardare la salute dentro l’ambiente in cui si vive.

L’amministrazione sarà coadiuvata da un referente per il borgo e tanti riferimenti quante sono le attività da svolgere. Il primo incontro, atto a stilare un programma delle iniziative da porre in essere, si è tenuto già ieri. Si occuperanno del coordinamento la dott.ssa Emilia Petrollini, dirigente regionale in quiescenza, e l’avvocato Maria Antonietta Mariani.

