Nuova mobilità urbana, a Isernia approda ‘Mondo Ruota’

Il punto vendita di bici e mezzi elettrici per la mobilità urbana specializzato anche nell'assistenza tecnica

ISERNIA. Una nuova realtà commerciale ‘green’ approda nel panorama isernino. Un’attività che, nel rispetto dei canoni di sviluppo intelligente, promuove un nuovo concetto di mobilità urbana.

Ha aperto i battenti, lungo via Roma al civico 56/58, ‘Mondo Ruota’. Un punto dedicato alla vendita e all’assistenza di biciclette a pedalata assistita e muscolare, ma anche di mezzi elettrici per la mobilità urbana e di hoverboard.

L’idea di promuovere nel capoluogo pentro una mobilità non inquinante, libera dallo stress delle vetture tradizionali è del giovane titolare, il 37enne Nicola Ianiro.

La sua è una passione e pure una missione: quella di diffondere anche a Isernia una cultura ambientale avanzata, tipica di Paesi più all’avanguardia, che sia in grado di coniugare, in un centro di piccole dimensioni, le esigenze legate agli spostamenti quotidiani, alla riscoperta del territorio e, perché no, al turismo.

Per entrare più nel dettaglio, all’interno dell’attività commerciale si trovano esclusivamente prodotti delle migliori marche: per gli hoverboard, infatti, si è optato per la comprovata qualità del brand Segway; le biciclette, invece, sono disponibili con l’etichetta Vektor, Orbea e Montana. Le batterie dei mezzi elettrici garantiscono, con 3 ore di ricarica, una percorrenza di 100 chilometri.

Ma non è finita. ‘Mondo Ruota’ ha una ricca offerta ed è, pertanto, specializzato nella vendita di capi d’abbigliamento e di componentistica del marchio Shimano e di tutti i brand ad esso collegati. All’interno del negozio, infine, c’è anche un’area per l’assistenza tecnica.

