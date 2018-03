Scoperta del territorio, nasce il progetto ‘I suoni del Molise’

L’iniziativa dell’Adiform per conoscere storie e tradizioni della regione

ISERNIA. Prende forma una nuova iniziativa per la valorizzazione del territorio. L’Adiform, l’associazione culturale pentra della presidente Emilia Petrollini, in collaborazione con i soci Gabriella Marinelli, Giancarlo Valente e Maria Antonietta Mariani, presidente del CIF Molise, comunicano di aver elaborato un progetto denominato: “I suoni del Molise - percorsi esponenziali alla scoperta delle bellezze del territorio molisano”. L’obiettivo è quello di divulgare la conoscenza del Molise, con i suoi di suoni, sapori, storia, bellezze naturali, archeologia, tradizioni e accoglienza. Un’iniziativa rivolta alle scuole, ma aperta a tutti i cittadini.

I percorsi prevedono l’effettuazione di percorsi della durata variabile, da uno a più giorni, a seconda degli itinerari da seguire.

I percorsi includono visite culturali, degustazioni tipiche, passeggiate nella natura, cene nei castelli, danze e giochi popolari e pernottamenti in luoghi caratteristici. I promotori informano che gli spostamenti avverranno in navetta e che saranno disponibili guide turistiche. Ulteriori approfondimenti possono essere chiesti ad ADIFORM: 338.9418591/338.6815448.

