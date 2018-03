Isernia in festa ha celebrato la Polizia Municipale

Il sindaco d’Apollonio plaude il lavoro degli agenti: “Rappresentate motivo di grande orgoglio per le nostre città”



ISERNIA. La comunità di Isernia ha celebrato questa mattina la Festa regionale della Polizia Municipale. La manifestazione, nonostante il maltempo, è iniziata alle ore 8:45 con il raduno in piazza Andrea d’Isernia e l'esposizione dei veicoli in dotazione ai Comandi di polizia municipale del Molise. Poi si è tenuto, all'interno del Centro Pastorale Diocesano, un incontro sul tema ‘Sicurezza integrata’ che, dopo la consegna di targhe ai Comuni in cui è/sarà attivato il progetto ‘Sistemi di videosorveglianza’, ha previsto i saluti delle autorità. Al tavolo dei relatori il prefetto di Isernia Fernando Guida, il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno, l'assessore regionale Carlo Veneziale e il sindaco di Isernia Giacomo d'Apollonio. I lavori sono stati moderati da Domenico Esposito, presidente dell'Amopol.

“I compiti della Polizia Municipale – ha affermato d’Apollonio -, svolti entro i limiti territoriali del Comune, sono molteplici e delicati, primo fra tutti quello di vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quanto concerne i servizi di polizia stradale, edilizia, giudiziaria, ambientale, commerciale, fiere e mercati, igiene e sanità pubblica, pubblici servizi e attività ricettive, nonché tutti i compiti attribuiti dalla legge alla Polizia Locale.

Quasi sempre, tutto ciò viene assicurato anche in presenza di palesi difficoltà, quali le endemiche carenze di organico, di mezzi e di risorse finanziarie. Ogni amministrazione dotata d’un Corpo di polizia municipale aspira a poterlo potenziare e valorizzare, consapevole del ruolo che riveste ponendosi quale collegamento strategico fra i cittadini e le istituzioni e fondamentale strumento per garantire la sicurezza urbana. A tal fine, risulta di assoluta importanza anche il livello dei rapporti che la Polizia Locale intrattiene con tutte le Forze di Polizia sul territorio, sempre improntati alla massima collaborazione e lealtà.

La Polizia Municipale al servizio del cittadino svolge, con impegno, professionalità e competenza, un lavoro molto spesso oscuro e poco appariscente ma dall'altissimo valore sociale, che ha quale obiettivo fondamentale quello di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle nostre comunità.

Un sincero grazie, quindi, giunga a tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale dei piccoli e grandi Comuni del Molise. Grazie per l’abnegazione che ogni giorno ponete nell'assolvimento dei compiti a Voi demandati. Rappresentate motivo di grande orgoglio per le nostre città”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063