Giornata contro le mafie, tre giorni di eventi in Molise

Memoria e impegno nel ricordo di tutte le vittime. Iniziative al via, su impulso dell’associazione fondata da Don Ciotti, dal 21 marzo

CAMPOBASSO. 'Terra, solchi di verità e giustizia' è il tema della XXIII edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera (l'associazione contro le mafie, fondata da Don Ciotti) e in programma mercoledì 21 marzo.

Piazza principale dell'edizione annuale sarà Foggia, ma simultaneamente, in migliaia di luoghi d’Italia, dell’Europa e dell’America Latina, la Giornata della Memoria e dell’Impegno verrà vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime e, di seguito, con momenti di riflessione e approfondimento. Tra questi il Molise dove in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e con il Comune di Campobasso, Libera Molise ha organizzato una tre giorni di eventi per parlare del fenomeno mafioso. Si inizierà domani, martedì 20 marzo, quando dalle 9.30 un corteo di studenti e cittadini percorrerà le strade di Campobasso sino a giungere a Salita S.Cristina, nel centro storico, dove si trova il bene confiscato all’organizzazione mafiosa della Sacra Corona Unita. Qui saranno letti i nomi delle vittime innocenti di tutte le mafie, con particolare riguardo al carabiniere Elio Di Mella, ucciso dalla camorra napoletana cutoliana.

Il giorno successivo, mercoledì 21 marzo, si partirà alla volta di Foggia per partecipare alla manifestazione nazionale: studenti, cittadini e amministratori locali potranno recarsi nel capoluogo Dauno con i pullman messi a disposizione dalla Consulta regionale degli Studenti e dal Comune di Campobasso. Luogo e orario di partenza verranno comunicati in seguito.

Infine, sabato 7 aprile, collegata alla Giornata della Memoria e dell’Impegno e a conclusione del 'percorso progettuale' avviato con il Comune di Campobasso, è previsto un incontro presso l’ITIS “G. Marconi” dal tema 'Ogni singolo è un presidio di legalità', dalle ore 09.30 alle ore 12.30; mentre la sera, presso il Teatro Savoia, la compagnia teatrale 'La bottega dell’attore', dell’Associazione Onlus Vivi il tuo quartiere 'Colle dell’Orso' di Campobasso, presenterà lo spettacolo 'Minchia, signor Tenente', una tragicommedia che ricorderà la strage di Capaci del 23 maggio 1992 e la morte di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta.

