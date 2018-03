Il blues di Michael Lee Firkins al "Fulvio" di Guglionesi

Il live giovedì 29 marzo a partire dalle ore 21. Lo spettacolo nell’ambito di un tour che prevede poche date in Italia



GUGLIONESI. Uno dei più grandi chitarristi blues contemporanei arriva in Molise per un'unica data del suo tour italiano: Michael Lee Firkins, chitarrista tra i più interessanti del panorama internazionale, si esibirà nello splendido scenario del teatro 'Fulvio' Guglionesi, giovedì 29 marzo, a partire dalle ore 21. Lee Firkins è un virtuoso della chitarra blues country e southern rock, capace di fondere questi generi anche con il rock più duro e addirittura con lo shred.

Firkins arriva qui in Italia per un tour veloce composto da poche pochissime date: gli organizzatori sono riusciti in extremis a trattenerlo in Molise e a fargli aggiungere una data al suo tour italiano. Come detto, il chitarrista statunitense si esibirà al Teatro Fulvio di Guglionesi, "grazie alla sensibilità e disponibilità dell'amministrazione comunale e del sindaco" evidenzia Giancarlo Graziaplena, organizzatore e promotore dell'evento. Il chitarrista americano nel live sarà accompagnato al basso da Barend Courbois e alla batteria da Chris Siebken. "Come Joe's Blues Festival (grande contenitore di musica di qualità e tra le manifestazioni musicali più interessanti del panorama estivo molisano) - continua Graziaplena, organizzatore del Joe's Festival e promotore della serata - vogliamo dare, dal punto di vista musicale, una seria 'schitarrata' al territorio e vogliamo farlo alla nostra maniera, sbalordendo tutti". A dargli una mano ci sarà la preziosa collaborazione dell’Associazione culturale musicale 'Chorus Line' di Guglionesi.

L'album più recente di Michael Lee Firkins, 'Yep', una classica opera blues-rock con Matt Abts e Andy Hess di Gov't Mule alla batteria e al basso con Chuck Leavell (Rolling Stones) alla tastiera. Questo è il primo album con la voce di Michael ricevendo recensioni entusiastiche in tutto il mondo. Il Guitar Player Magazine ha definito l'album "una grande vetrina dei suoi toni paludosi e del lavoro di slide muscoloso", mentre il Premier Guitar Magazine parla in termini brillanti della "brillantezza strumentale e degli strati di chitarra hush-to-howl che dipingono le 11 canzoni di Yep in vibrante Technicolor".

Nato a Omaha, Nebraska, da genitori musicisti (suo padre era un chitarrista e sua madre un pianista), Michael Lee Firkins ha iniziato a suonare la chitarra acustica alla tenera età di otto anni. Il suo primo successo lo ottenne nel 1990 con l'album omonimo nel quale il suono caratteristico di Michael mescolato con country, blues e jazz, riuscì a fargli vendere oltre 100 mila copie. Successo che gli valse il premio "Best New Talent" nel sondaggio dei lettori di Guitar for the Practicing Musician. Sempre da Guitar for the Practicing Musician, è stato definito "uno dei chitarristi più influenti dei prossimi dieci anni".

Il concerto di Firkins sarà una grande grandissima opportunità non solo per la città di Guglionesi, che ospita l’evento e che ha messo a disposizione gratuitamente la struttura appena venuta a conoscenza del fatto che, lo stesso, riveste anche uno scopo benefico, "ma per un intero territorio dove la musica di qualità, gli eventi musicali di spessore sono una rarità - conclude Graziaplena - Noi proviamo a trasformare questa occasione in un grande evento musicale capace di restare impresso nella testa nel cuore e nell’anima di chi deciderà di esserci". L'appuntamento, dunque, è per giovedì 29 marzo a partire dalle ore 21 al Teatro Fulvio. Per ulteriori informazioni sull'evento e prevendita chiamare Giancarlo al 3478591246.



Alessandro Corroppoli

