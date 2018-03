Mina Welby a Isernia per la Giornata mondiale della salute

L’importante iniziativa è in programma per sabato 7 aprile alle ore 17 nella sala congressi dell’auditorium ‘Unità d’Italia’



ISERNIA. Isernia celebra la Giornata mondiale della salute e accoglie Mina Welby che, dopo la morte del marito Piergiorgio, continua a testimoniare l’importanza delle scelte di vita e fine vita, l’adeguata assistenza alla persona malata e l’indipendenza della persona disabile.

L'evento è stato voluto dal Forum regionale molisano per la difesa della sanità pubblica di qualità presieduto dal dottor Italo Testa, e la cui regia è stata affidata all'associazione Isernia Beni Comuni presieduta da Lucia Pallotta, vedova del compianto Marcello Pizzi, già presidente del comitato Bene Comune Veneziale, storicamente impegnato nelle battaglie per la sanità pubblica, amico e sostenitore di Mina Welby e dell'associazione ‘Luca Coscioni’ (di cui la Welbyè presidente).

L’evento è in programma sabato 7 aprile alle 17 e sarà ospitato nella sala congressi dell’Auditorium ‘Unità d’Italia’. Negi ultimi anni, evidenziano gli organizzatori, il dibattito internazionale si è gradualmente spostato dal concetto di sanità a quello più ampio di salute. L’Oms riconosce che la salute non è solo assenza di malattia, ma benessere correlato a un insieme di fattori che condizionano la vita dell’individuo: qualità ambientale, lavoro e reddito, servizi sanitari, istituzionali e scolastici. Serenità nel sapere che si può decidere come affrontare la fase finale della propria vita.

IL PROGRAMMA. I lavori inizieranno con l’intervento curato dall’associazione ‘Mamme per la salute e l’ambiente onlus Venafro’, e incentrato su ‘L’inquinamento ambientale. Il caso della piana di Venafro’. La parola passerà all’Unione degli studenti del Molise, con la coordinatrice Oriana Leone che interverrà sul tema ‘Istruzione e disuguaglianze’. ‘La precarizzazione del lavoro come fattore di rischio della salute’ è invece il tema dell’intervento di Daniela Pietrangelo, mentre il sindaco di Campodipietra, Giuseppe Notartomaso, parlerà de: ‘L’acqua: il primo dei beni comuni’. L’intervento finale sarà quindi affidato a Italo Testa, che illustrerà ‘L’esperienza del Forum nel contrasto alla privatizzazione del Servizio sanitario regionale’.

