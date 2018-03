Potatura dell'olivo: Giuseppe Berchicci è il nuovo campione regionale

Successo a Larino per la 14esima edizione dell’iniziativa promossa dall’Arsap in collaborazione con l’Università del Molise. Sfida a ‘colpi di forbice’ per 64 partecipanti



LARINO. Giuseppe Berchicci è il nuovo campione regionale di potatura della pianta d'olivo. La proclamazione è avvenuta ieri, martedì 27 marzo, durante la quattordicesima edizione de 'L'arte del potare molisano" organizzato dall'Arsap regionale in collaborazione con l'Università del Molise. La competizione si è svolta nelle tenute dell'azienda agricola ‘Franchilli Colecchia’ di Montorio dei Frentani.

Sessantaquattro i partecipanti che si sono sfidati a 'colpi di forbice' in una prova che li vedeva impegnati a potare 2 piante in 20 minuti. La giuria, guidata dal professor dell'Unimol Sebastiano Delfine ha decretato i seguenti vincitori: Francesco Del Ciotto al secondo posto e Gianmarco Pizzolongo al terzo. Insieme ai primi tre classificati si aggiungono anche Marco Rizza, Andrea De Santis e Mario Piunno (i primi sei della classifica) che andranno a rappresentare il Molise nella selezione nazionale del prossimo 7 aprile in Calabria. Il campione nazionale uscente è Antonio Di Lena di Larino. "In questi anni abbiamo avuto l'onore di esprimere tre campioni nazionali di potatura" afferma Maurizio Corbo dell'Arsap regionale.

Molti dei partecipanti sono alunni dell'istituto tecnico agrario 'San Pardo' di Larino. "E' un grande motivo d'orgoglio per la comunità larinese la partecipazione di tanti giovani provenienti dall'Istituto Agrario", continua Corbo. La giuria ha valutato i concorrenti in base alla tecnica e al taglio dato alle piante. "E' molto importante dare lucentezza alla pianta e rispettare le cime". Infine, Corbo, sottolinea di come "per noi è prioritario far passare il messaggio che la potatura deve avvenire da terra ossia senza l'utilizzo di strumenti, come le scale, che possono mettere in pericolo il potatore".

Alessandro Corroppoli

