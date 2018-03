Musei aperti e gratuiti in Molise nel giorno di Pasqua: spazio alla cultura

Apertura regolare, invece, il Lunedì dell’Angelo. L’iniziativa del Polo museale per far conoscere ai turisti le risorse della regione

CAMPOBASSO. Musei statali aperti in Molise a Pasqua e a Pasquetta. Domenica 1° aprile, inoltre, ingresso gratuito, mentre nel Lunedì dell'Angelo si rispetterà il normale piano tariffario e gli orari di apertura saranno uguali a quelli di Pasqua, tranne che per il castello di Civitacampomarano, che resterà aperto solo la mattina di Pasquetta.

“Intendiamo prestare maggiore attenzione – fanno sapere dal Polo museale del Molise - a tutti coloro che visiteranno la nostra regione, che potranno così scegliere di visitare i nostri magnifici luoghi d'arte. L'apertura dei musei e dei siti archeologici in questo periodo rappresenta un biglietto da visita importante e un segnale di rispetto nei confronti di quanti scelgono il Molise, non solo come meta per le sue bellezze paesaggistiche, ma soprattutto perché rappresenta un patrimonio unico al mondo dal punto di vista artistico e culturale". L'elenco dei musei aperti è consultabile sul sito musei.molise.beniculturali.it.

