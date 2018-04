Solidarietà, a Isernia Casapound dona un sorriso agli ospiti dell’Afasev

Successo e partecipazione per la sesta edizione della raccolta di uova di Pasqua promossa dal movimento

ISERNIA. Successo e grande partecipazione anche quest’anno per ‘Regala un sorriso’ , l’iniziativa promossa a Isernia da Casapound in favore dei disabili assistiti dall’Afasev.

Per il sesto anno consecutivo, sono state raccolte uova di Pasqua che venerdì scorso sono state donate ai ragazzi. “In occasione delle festività pasquali – spiega Agostino Di Giacomo, responsabile isernino e Candidato alla Presidenza della Regione Molise per Casapound Italia – ci sembra giusto volgere il pensiero verso chi è meno fortunato. Ringraziamo i cittadini isernini che hanno inteso sostenere, come ogni anno, questa nostra iniziativa con la donazione di uova di cioccolato”.

