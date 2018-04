Il Molise trionfa a ‘Il Borgo dei Borghi’: Bagnoli del Trigno sesto in Italia

Nella trasmissione condotta da Camila Razonovich, andata in onda su Rai 3. Il comune della provincia di Isernia, con il suo suggestivo costone di roccia, tra le eccellenze d’Italia

CAMPOBASSO. La perla del Molise, Bagnoli del Trigno, sesta nella classifica de ‘Il borgo dei borghi 2018’. Un grande successo per il comune molisano, che ha scalato posizione su posizione e che si è piazzato tra le eccellenze d’Italia, nella trasmissione andata in onda nella serata di Pasqua su Rai 3, condotta da Camila Raznovic. Una sfida a colpi di campanili, castelli, e scenari mozzafiato.

Una sfida partita dalla trasmissione di viaggi ‘Kilimangiaro’ e finita in prima serata a 'Il borgo dei borghi', con il giudizio dei telespettatori che ha fatto il paio con quello della giuria tecnica, composta dalla chef stellata Cristina Bowermann, dal geologo Mario Tozzi e dal critico d’arte Philippe Daverio.

Per il Molise, a concorrere è stato scelto Bagnoli del Trigno, paese in provincia di Isernia, con il suo spettacolare costone di roccia, i suoi scorci e i suoi paesaggi da cartolina. E con la nuova produzione di erbe officinali che ha dato una spinta all’economia del paese, che ha dato i natali a tanti tassisti romani. Com'è stato evidenziato durante il collegamento dal Molise.

Nella graduatoria de ‘Il borgo dei Borghi’ Bagnoli ha superato comuni ben più turistici, da Sermoneta nel Lazio, Pescocostanzo in Abruzzo, Stintino in Sardegna, Barolo in Piemonte Tursi in Basilicata, Altomonte in Calabria. Tutti borghi che la perla del Molise si è lasciata alle spalle, conquistando alla fine un prestigioso sesto posto. Con la vittoria che alla fine è andata a Gradara, nelle Marche, e al suo bellissimo castello. Sul podio Castroreale, in Sicilia, e Bobbio, in Emilia Romagna.

Grande soddisfazione a Bagnoli del Trigno e in tutto il Molise, nella ‘Top ten’ della trasmissione condotta dalla Raznovich. Che ogni anno seleziona le eccellenze della penisola. E ora si pensa già a presentare le nuove candidature. Per far conoscere le altre bellezze della regione. Che non difetta certo di borghi d'eccellenza. Tanto suggestivi quanto pochi conosciuti.

C.S.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063