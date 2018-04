Dal Molise a ‘Ballando con le stelle’: Marcella Sammartino danza per la finale

La giovane ballerina di Campobasso, selezionata tra 10mila artisti italiani, si esibirà domani sera nel dance show condotto da Milly Carlucci. La regione pronta a tifare e votare per lei



CAMPOBASSO. Dal Molise a Ra1 Uno, a ‘Ballando con le stelle’, il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. La giovane ballerina di Campobasso Marcella Sammartino aprirà domani sera, sabato 7 aprile, il torneo ‘Ballando con te’ dedicato alla gente comune, i migliori artisti selezionati durante il tour ‘Ballando on the road’.

Selezionata tra 10mila ballerini in tutta Italia, tra gruppi, coppie e singoli, Marcella Sammartino, della ‘Dancing Art Molise’, è entrata tra i finalisti del torneo esibendosi nella puntata di ‘Ballando con le stelle’ del 1 marzo scorso. E domani sera tornerà a ballare ancora, sfidando i fratelli Gargarelli, ballerini pugliesi di Brindisi. Marcella si esibirà davanti all'inflessibile giuria presente in studio, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith.

“Manca sempre meno alla mia esibizione a ‘Ballando con le stelle’ – ha scritto la giovane ballerina sulla sua pagina Facebook, rivolgendosi a tutti i molisani - Per accedere alla finale ho bisogno del vostro sostegno, potete votarmi mettendo ‘mi piace’ alla foto che verrà caricata sabato sulla pagina Instagram @ballandoconlestelle. Grazie mille in anticipo a chi lo farà, io ce la metterò tutta per questa esperienza fantastica”.

Una puntata, la quarta dell’edizione 2018 del programma, molto attesa anche per l’esibizione degli ‘Artisti per una notte’ Al Bano e Romina Power, impegnati in un tour mondiale, che chiamati da Milly Carlucci balleranno sulle note della ‘Big band’ di Paolo Belli. Seguendo l’esibizione dei protagonisti del programma, i concorrenti e i loro maestri.

C.S.

