Un murale a Campobasso per ricordare Falcone e Borsellino

Sarà realizzato sulla facciata della Facoltà di Giurisprudenza dell’Unimol, dall’artista Laura Luvi Fratangelo, per l’associazione ‘Talenti e artisti molisani’

CAMPOBASSO. Un murale a Campobasso, realizzato sulla facciata della Facoltà di Giurisprudenza dell’Unimol e dedicato alla figura di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i magistrati del ‘Pool antimafia’ uccisi nel 1982 in due dei più terribili attentati della storia del Paese.

L’iniziativa, promossa da Michele Falcione, presidente dell’associazione ‘Talenti e artisti molisani’, è stata sostenuta dall’Università del Molise e dal Comune di Campobasso, in collaborazione con la Fondazione ‘Giovanni Falcone’ di Palermo.

A realizzare l'opera Laura Luvi Fratangelo, giovane artista campobassana che ha ornato i muri del vecchio Romagnoli con i volti dei simboli del Campobasso calcio, da Michele Scorrano e Tonino Molinari, passando per Guido Biondi e Vincenzo Cosco. Un’artista famosa anche oltre i confini nazionali per aver realizzato vari lavori in Cina e negli Emirati Arabi.

L’inaugurazione del murale è previsto per il 23 maggio, nel corso di una iniziativa dedicata al tema della giustizia e della legalità.

