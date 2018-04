‘Il Viaggio’: cinema pieno a Isernia per la proiezione con il cast

Il film scritto e diretto da Alfredo Arciero da un’idea di Maurizio Santilli ha richiamato un gran numero di persone in sala. Presenti anche gli attori e il regista per l’ultimo spettacolo

ISERNIA. Un lunedì sera atipico per i cinefili isernini, che non solo hanno potuto assistere alla proiezione di un ottimo film tutto molisano ma anche conoscerne i protagonisti.

Il Cinema Lumiere di Isernia ha chiuso alla grande la settimana di programmazione de ‘Il viaggio’, film scritto e diretto da Alfredo Arciero, basato sull’omonimo cortometraggio ideato da Maurizio Santilli. Forte di diversi Premi e di positive recensioni della critica, il film ha debuttato nel capoluogo pentro lo scorso giovedì 5 aprile, e ieri, alle ore 20:30, prima dell’ultima proiezione in programma i tanti spettatori hanno potuto incontrare il regista e gli attori, intervenuti personalmente per ringraziare i presenti della fiducia e del sostegno al progetto.

La pellicola porta nelle sale il ricco e affascinante paesaggio ‘nascosto’ tra Abruzzo e Molise, rendendolo la ‘quinta’ ideale di una storia in cui il viaggio supera l’intrinseca dimensione fisica, per assurgere a percorso interiore. E, per certi versi, anche a protagonista.

La vicenda si svolge a bordo del treno che percorre la tratta ‘Sulmona – Carpinone’, meglio conosciuta come la Transiberiana d’Italia. Qui si incontrano cinque persone, senza apparenti punti in comune: un politico, un enologo, un’assistente universitaria, un’attrice e un imprenditore. Eppure, le loro vite si intrecciano, tra ricordi e riflessioni su amore, amicizia e solidarietà.

Nel cast: Maurizio Santilli, Danila Stalteri, Daniela Terreri, Fabio Ferrari, Gaetano Amato e Marco Caldoro. Per chi volesse contribuire alla distribuzione del film nelle sale italiane, è attiva una campagna di crowdfunding sul sito Produzioni dal Basso, raggiungibile cliccando qui.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063