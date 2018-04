Gastronomia, tornano gli Chef Awards: anche il Molise in gara

Dopo il grande successo della prima edizione 2017, gli Oscar della Ristorazione Italiana, assegnati tramite web reputation, approdano il 14 Maggio 2018 al Forte Village Sardegna



CAMPOBASSO. Anche il Molise in gara per la seconda edizione di Chef Awards, gli oscar della ristorazione italiana, assegnati in base alla web reputation, ossia ai giudizi su internet.

L’evento si terrà il 14 maggio prossimo nell’esclusiva location del Forte Village Sardegna e i protagonisti della serata saranno i 100 Best Chef.

Quest’anno Chef Awards amplia i propri criteri di selezione mettendo a confronto 206mila 353 Ristoranti Online, 18.178.349 Recensioni, per una selezione finale di 1070 Ristoranti con la migliore web reputation. Il focus su cui si basa è la raccolta, sviluppo ed analisi di recensioni online, una nuova visione di studio della ristorazione. Chef Awards utilizza tecnologie di Big Data in maniera utile ed efficiente, generando conoscenza tramite strumenti innovativi e know – how proprietari. L’obiettivo del progetto è dare importanza ai Ristoranti italiani, alla loro cucina, alla loro storia e cultura, basandosi sul parere delle persone che hanno avuto modo di conoscerla e testarla di persona.

I riconoscimenti degli Chef Awards saranno assegnati, come su anticipato, sulla base da una classifica nazionale oggettiva di web reputation.

Le categorie di premiazione per la seconda edizione saranno le seguenti:

1070 Ristoranti selezionati; 100 Best Chef otterranno il riconoscimento; 3 Ambasciatori selezionati dal progetto Italian Tour suddivisi per Nord, Centro e Sud; Ambasciatore Italiano all’estero; 12 Best Chef premiati per categoria (Under 30, chef donna, over 30, Bio, Sostenibile, Tradizione, Rivelazione, Pastry, Arte Creativo, Innovativo e 2 Special Awards).

I molisani in lizza:

Il Laghetto

Locanda Belvedere

Taverna dei Sanniti

Elicriso

Nabucco Osteria Verdi

L'Argine

Locanda Mammi'

Ristorante da Patrizio

Elfo

Il Vecchio Granaio

Ristorante ROUTE66

La Piana Dei Lupi

Ribo Terramia

Don Giovanni

I Peccati di Bacco

Olmicello

Monticelli Saperi e Sapori

Scuderie del Peschio

Il Potestà

Trattoria La Grotta Da Concetta

Trattoria Tipica L'opera

