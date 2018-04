Il Majorana-Fascitelli qualificato alla finale nazionale delle Olimpiadi di problem solving

Una delegazione di studenti di Isernia e provincia si contenderà il prestigioso premio finale con gli altri finalisti. La competizione avrà luogo il 27 aprile a Cesena

ISERNIA. Una nuova generazione di eccellenze. Gli studenti dell’Isis ‘Majorana-Fascitelli’ si sono qualificati, sia per la prova individuale che a squadre, alla finale nazionale delle ‘Olimpiadi di problem solving’. L’evento, che vedrà partecipare i finalisti di tutta Italia delle classi IV e V della scuola primaria per le gare a squadre, del triennio della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado per le gare a squadre e individuali, si terrà il 27 aprile a Cesena.

Promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le ‘Olimpiadi di Problem Solving: informatica e pensiero algoritmico nella scuola dell'obbligo’ sono rivolte all’intero ciclo della scuola dell’obbligo e prevedono prove che riguardano la risoluzione al computer di quesiti di logica, informatica, italiano e inglese.

Per l’Isis ‘Majorana-Fascitelli’, Costanza Testa e Fabio Rossi hanno superato a pieni voti la fase regionale con un punteggio di 100/100, e saranno quindi i finalisti per le prove individuali. A rappresentare il Molise nella finale a squadre avremo invece Costanza Testa, Fabio Rossi, Francesco Valente e Giacomo Melaragno, tutti alunni della classe 2°C. La referente del progetto è la professoressa Emanuela Berardi.

Ai nostri giovani campioni va tutto il supporto e il sostegno che meritano.

Pierre

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063