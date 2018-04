Rilancio del sito di San Vincenzo al Volturno, se ne parla a Vox Populi

Nuova puntata della trasmissione di Michele D’Alessio in onda domani su Telemolise

"Reviviscentia Terrae Sancti Vincentii", sinergie per un futuro. Questo il tema del convegno dell'11 aprile scorso presso l'Abbazia di San Vincenzo al Volturno che tratterà "Vox Populi", il programma settimanale di Michele D'Alessio in onda domani sera su Telemolise alle ore 21:00. È stato l'Abate di Montecassino Donato Ogliari a volere questo incontro con l'intento di lanciare e/o rilanciare l'importante sito della valle del Volturno. Tra i relatori Richard Hodges archeologo e presidente dell'American University in Rome che approdò in Molise nel 1979 e iniziò gli scavi ben sapendo cosa nel tempo si sarebbe scoperto. In studio con Michele D'Alessio l'architetto Franco Valente, che dell'Abbazia si San Vincenzo non è solo uno studioso ma in questi 40 anni ha svolto un ruolo importante di promozione e valorizzazione di questo grande patrimonio storico artistico, vanto non solo del Molise, troppo spesso dimenticato dalla politica. Nel programma molte le testimonianze raccolte a partire da quelle del padrone di casa, l'Abate Donato Ogliari. Non mancano spunti di analisi e riflessione specie quando si parla di quell'indispensabile gioco di squadra da mettere in campo per un futuro diverso e a respiro non solo nazionale del sito in particolare e della valle del Volturno in generale.

