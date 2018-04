‘La bella addormentata’ chiude la stagione teatrale al Savoia: difficoltà tecniche sulle biglietterie online

Pagina 1 di 2

Ultimo spettacolo per il teatro del capoluogo che ospita il Russian Ballet Theatre nella composizione storica di Čajkovskij. Polemiche da parte di alcuni spettatori, che non sono riusciti ad acquistare i biglietti dai vari link disponibili

CAMPOBASSO. Uno spettacolo atteso e di grandi emozioni. ‘La bella addormentata’ del Russian Ballet Theatre di Mosca lunedì 23 aprile alle ore 21 chiude in bellezza la stagione teatrale della Fondazione Molise Cultura al teatro Savoia.

Il Russian Ballet Theatre è un prestigioso corpo di ballo fondato nel 2001 dalla ballerina e maestra Anna Grogol, che dirige tuttora il teatro. Anna Grogol proviene da una famiglia teatrale riconosciuta in tutto il mondo per la promozione della tradizione teatrale russa e ha vinto il premio “Djagilev” per il suo contributo. Al momento il teatro ha all’attivo circa 90 spettacoli all’anno, rappresentati in tutto il mondo.

'La bella addormentata', balletto in un prologo e tre atti, è il secondo per cronologia di composizione dei tre balletti di Čajkovskij. Il libretto fu scritto interamente dal principe e sovrintendente dei Teatri Imperiali di San Pietroburgo Ivan Vsevolozhsky: la coreografia venne affidata a Marius Petipa. La prima rappresentazione ebbe luogo il 15 gennaio 1890 presso il Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, Russia: il successo fu immediato.

Da oggi è attiva la vendita on line dei biglietti cliccando su www.fondazionecultura.it, nella sezione biglietti on line; la biglietteria di via Milano alla Gil è aperta lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18, il venerdì dalle 11 alle 13; il giorno dello spettacolo dalle ore 18 è aperta la biglietteria in piazza Pepe.

Spiace però che siano giunte, da parte di alcuni potenziali spettatori, lamentele sulla difficoltà riscontrata nel reperire questi biglietti: diverse sono state le segnalazioni secondo le quali la biglietteria on line non sarebbe raggiungibile al link fornito, mentre i contatti telefonici portano a numeri inesistenti o ad operatori non informati.

Riportiamo una lettera (firmata) che spiega la questione, inoltrataci da un lettore.