Il Molise protagonista di Easy Driver, la puntata su Rai Uno

Il tour partirà da Campobasso e attraverserà Roccamandolfi, Frosolone, Civitanova del Sannio e Civita di Bojano

CAMPOBASSO/ISERNIA. Ancora una vetrina di eccezione per il Molise che domani, sabato 21 aprile, sarà protagonista di Easy Driver, la nota trasmissione di Rai Uno.

Le conduttrici del programma, Veronica Gatto e Metis Di Meo, alla guida delle loro autovetture partiranno da Campobasso e prima di arrivare a Civita di Bojano, dove terminerà il loro viaggio, faranno sosta a Roccamandolfi, Frosolone e Civitanova del Sannio.

La trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 11.40, accompagnando gli spettatori in un tour che attraverserà la nostra regione, raccontandone le sue bellezze.

