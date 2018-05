Storia, gastronomia e cultura: arriva Aeserniorum

Domenica 13 maggio l’evento dedicato alla riscoperta del territorio e alla tradizione isernina, con ‘foodways’, parate rievocative e momenti di approfondimento

ISERNIA. Il centro storico di Isernia rivivrà le tappe più antiche della sua storia grazie ad "Aeserninorum", l’evento in cui turismo, cultura ed enogastronomia si fondono per la riscoperta di usi e costumi degli antenati italici.

Dopo il percorso lungo le mura di cinta della colonia latina di Aesernia, guidato dell'archeologo Luca Inno, le associazioni culturali Safinos e Legio I Minerva rievocheranno, domenica 13 maggio, la vita quotidiana ai tempi dei Safinos (IV sec a.C.) e dei romani del primo secolo d.C.

Tra i vicoli della città antica si svolgeranno le attività enogastronomiche con le proposte di Foodways, progetto che mira a valorizzare la tradizione culinaria molisana, e con la partecipazione dei ristoratori della zona. Nel pomeriggio, squilli di corno annunceranno la parata dei gruppi rievocativi; in seguito sarà possibile ascoltare Franco Valente e Nicola Mastronardi, che parleranno di tanti aspetti della cultura e della storia delle popolazioni italiche.

Aeserninorum nasce non solo dal desiderio di valorizzare il patrimonio storico e archeologico molisano - in un periodo di forte rivalutazione della storia degli italici a livello nazionale - ma anche dalla volontà di evidenziare quanto sia importante portare nuova linfa vitale a Isernia ed in particolare al centro storico.

Tutte le associazioni che hanno partecipato all'organizzazione dell'evento sono accomunate dall'amore per la loro terra: "E’ questo - affermano gli organizzatori - che ci ha spinti ad impegnarci per dare risalto all'inestimabile bellezza della tradizione e del territorio molisani. Per lo stesso motivo, investiremo gli utili derivati da Aeserninorum nell'organizzazione di altri eventi, perché il Molise merita di essere rivalutato e i molisani sono sempre più orgogliosi di appartenere a questa terra".

