Tappa termolese per lo chef stellato Cannavacciuolo

Il super cuoco napoletano in Molise per girare una puntata della trasmissione ‘O mare mio’ in onda su canale Nove

TERMOLI. Nuova ribalta nazionale per il Molise e, questa volta, non per scopi elettorali. Lo chef stellato, ormai anche star tv, Antonino Cannavacciuolo fa tappa a Termoli per girare una nuova puntata del suo nuovo programma, che va in onda su canale Nove, ‘O mare mio’.

La trasmissione, il cui format si basa sulla vita dei pescatori, con uscite in mare a bordo delle imbarcazioni e poi sulla preparazione di un piatto tipico con il pesce pescato al momento, avrà quindi come sfondo anche il mare molisano e i ristoratori e i cittadini termolesi.

Un’importante occasione di visibilità per la fascia costiere nostrana, specie alle soglie della stagione estiva.

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del quotidiano isNews: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063