‘Gay pride’ a Campobasso: la manifestazione il 28 luglio

A sostegno dei diritti delle persone Lgbt. Rinviata rispetto alla prima data indicata del 26 maggio, avrà per tema ‘Molise R-Esiste’

CAMPOBASSO. 'Gay pride' a Campobasso, la manifestazione, in origine prevista per il 26 maggio, rinviata al 28 luglio. Il primo ‘Molise pride’, a sostegno dei diritti delle persone Lgbt sarà sul tema ‘Molise R-Esiste’, come fa sapere l’Arcigay Molise.

"Lo slogan, altamente significativo in un territorio spesso abbandonato e dimenticato – spiega la presidente dell'associazione Luce Visco - richiama la prima partecipazione degli attivisti di Arcigay Molise al Pride di Napoli del 2016, dove fu lanciato per la prima volta il messaggio durante la manifestazione. Stiamo procedendo a chiedere il patrocinio e il supporto al Comune di Campobasso, ma anche ai principali comuni della Regione come Isernia o Termoli. Continueremo in tale direzione, richiedendo il patrocinio anche dalla Regione, a conferma della valenza regionale della manifestazione".

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063