Isernia a ritmo di tango: tappa molisana per l’artista Nicolàs Beroy

ISERNIA. In giro per il mondo armato di chitarra, voce, e tanta voglia di far conoscere la sua arte. E’ Nicolàs Beroy, giovane 28enne di Rosario, Argentina, in questi giorni presente in Molise per portare in giro il suo progetto ‘Tango por ahì’. Di origini italiane – i nonni sono di Campolattaro, in provincia di Benevento, i fratelli dei nonni di origini isernine – l’artista sudamericano, molto noto in patria, dove ha studiato musica dall’età di 8 anni, è giunto nel Belpaese per prendere la cittadinanza italiana.

In attesa che l’iter burocratico si completasse, ha toccato alcune delle principali città – su tutte Roma e Napoli – per far conoscere il tango, anche nelle varietà della Milonga e del Vals. Nicolas gira il mondo riprendendo le sue esibizioni – che presentano la particolarità del canto ‘a cappella’ - con una fotocamera Go Pro in posti noti e frequentati come piazze, musei e parchi naturalistici, per poi diffondere a mezzo social le sue performance. Chiaramente, nei posti che visita cerca contatti locali col mondo della musica per esibirsi e farsi conoscere, ma soprattutto per far conoscere il tango che tanto ama. In Molise ha suonato a Campobasso e Isernia: proprio ieri, nel capoluogo pentro, ha potuto deliziare un pubblico di intenditori e appassionati presso la scuola di danza ‘Danzartè’ di Demy Molinaro (nella foto), in viale 3 marzo 1970, dove il tango appunto è di casa.

Il mini concerto per voce e chitarra è stato preceduto da un breve excursus sulla musica argentina e le sue origini culturali, che ha riscosso grande interesse. Prossima tappa del suo viaggio Barcellona, dove si tratterrà per cinque mesi prima di fare ritorno nella ‘sua’ Italia, dove ha già tanti amici e supporters che lo aspettano.

