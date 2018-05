Archivio storico di Isernia, migliora la fruizione con il nuovo regolamento

Ieri l'approvazione in Consiglio comunale per dare nuovo 'slancio' al patrimonio cittadino, rendendo più accessibili locali e documenti

ISERNIA. Con l’obiettivo di incentivarne la frequentazione e la fruizione delle risorse ivi custodite, l’assise civica di Isernia ha approvato il regolamento per il funzionamento dell’archivio storico comunale, presso la biblioteca ‘Michele Romano’.

A introdurre l’argomento in consiglio, l’assessore al ramo Sonia De Toma, la quale, nel ringraziare la Prima Commissione per l’attività svolta, ha evidenziato come l’archivio storico abbia un “valore inestimabile, che si va via via accrescendo” e come lo stesso sia “indispensabile per custodire il passato e partecipare anche attivamente alla vita sociale della città, magari mediante progetti che comportino il coinvolgimento delle scolaresche”.

A relazionare nel dettaglio del regolamento, invece, è stata la presidente della Prima commissione Elisabetta Lancellotta, la quale ha spiegato che “le finalità dell’archivio storico, che conserva documenti con affari afferenti a oltre 40 anni fa, sono l’idonea conservazione degli stessi, l’utilizzazione dei documenti a scopi scientifici e di ricerca e tramandare la memoria storica dell’ente e dell’intera comunità isernina”.

Trattandosi di un patrimonio culturale, con disciplina normativa che si rifà al decreto n. 42 del 2004, l’archivio è tutelato e vigilato dalla Soprintendenza Archivistica di Abruzzo e Molise e “il regolamento comunale – ancora Lancellotta - va a normare solo gli ambiti di competenza dell’ente locale”.

Dunque, col voto dell’assise riunitasi ieri, si è dato il via libera all’atto che disciplina la donazione e il deposito dei documenti, le modalità di accesso e fruizione, le modalità di utilizzo del materiale archivistico e le procedure di versamento e scarto dei documenti stessi.

Un passo per rendere la cultura, in questo caso la memoria storica e le tradizioni, sempre più alla portata di tutti.

